В семи районах Сахалинской области прошел субботник
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участниками сегодняшнего мероприятия по уборке дворов и общественных территорий стали представители органов власти и общественных организаций, волонтеры и жители Южно-Сахалинска, Александровск-Сахалинского, Долинского, Курильского, Невельского, Тымовского и Углегорского районов. Всего в субботнике приняли участие около 10 тысяч человек, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Уборку провели во дворах многоквартирных домов, на пешеходных зонах и территориях возле учреждений, а также на общественных пространствах, благоустроенных ранее в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Так, в Южно-Сахалинске была убрана территория за спорткомплексом "Кристалл" - лесная дорога на родник до улицы Больничной.
В Долинске субботник прошел на двух общественных территориях. Неравнодушные жители города привели в порядок сквер Славы и сквер на углу улиц Комсомольской и Севастьянова. В Тымовском уборку организовали на ранее благоустроенной территории, прилегающей к мемориалу "Памятник воинам-тымовчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.". Жители Шахтерска расчистили пешеходную зону по улице Мира, благоустроенную в 2022 году.
- Хотелось бы выразить благодарность всем тем, кто принял участие в субботнике, сделав парки, скверы и дворы острова чище и уютнее. В наших силах формировать собственную комфортную городскую среду, поддерживать чистоту и порядок, бережно относиться к пространству вокруг себя, - поделилась министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
На островах весь апрель объявлен месячником чистоты. Ранее субботники прошли в Анивском, Корсаковском, Макаровском, Смирныховском и Южно-Курильском районах. Всего в мероприятиях по уборке в течение месяца приняли участие порядка 33 тысяч островитян. Объем собранных отходов - свыше 123 тонн.
- Принимаю участие в субботнике второй раз. Сначала вместе с соседями убрали территорию вокруг своего дома, сегодня участвовала в уборке сквера Славы. Гораздо приятнее ходить по чистым улицам и видеть вокруг себя порядок, тогда и мусорить не захочется, - поделилась жительница Долинска Любовь Меркулова.
Напомним, в Сахалинской области до 31 мая продолжается голосование за объекты благоустройства, которые преобразятся в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2024 году. Отдать свой голос могут все желающие островитяне в возрасте от 14 лет на платформе za.gorodsreda.ru, а также через подтвержденную запись на Госуслугах.
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