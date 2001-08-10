Более ста скамеек и урн к лету установят на улицах Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжаются работы по благоустройству улично-дорожной сети, общественных пространств после зимы. На улицы возвращают скамейки и урны, которые убирали на время снежного сезона, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На сегодняшний день установлено уже более 70 скамеек и столько же урн на пр. Мира, пр. Победы, по ул. Горького, Комсомольской и других улицах. Напомним, ежегодно часть скамеек и урн убирают на зиму, к новому сезону их приводят в порядок, моют, красят, ремонтируют.
- В первую очередь возвращаем их на те места, на которые указывали горожане в прошлом году, обращаясь в администрацию города. В планах еще весной установить около 40 скамеек и урн, также будем рассматривать точечные обращения горожан по вопросу установки дополнительных, - отметил начальник управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Сергей Федорук.
Также в городе продолжают приводить в порядок стационарные урны и скамьи, которые зимовали в скверах. Всего таких объектов более 850.
Администрация Южно-Сахалинска обращается к жителям и гостям города с просьбой бережно относиться к объектам городской инфраструктуры, соблюдать чистоту и порядок.
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