Сахалинцам рассказали о первой сельскохозяйственной опытной станции на Северном Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Краеведческая лекция "История создания первой сельскохозяйственной опытной станции на Северном Сахалине" состоялась в главной библиотеке региона 27 апреля. Слушателями стали учащиеся Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства и читатели библиотеки, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Спикером выступила главный архивист Государственного исторического архива Сахалинской области Анна Исайкина. Она рассказала о зарождении сельского хозяйства на Сахалине и о первых научных исследованиях в этой области. Гости мероприятия узнали о первой переселенческой экспедиции, которая была организована после установления Советского правительства на Северном Сахалине. Также был упомянут вклад в развитие сельского хозяйства Дмитрия Николаевича Крюкова, который был директором первой сельскохозяйственной опытной станции с 1935 по 1937 гг.
Участники мероприятия узнали, что по итогам Второй мировой войны в качестве трофейного имущества Советскому Союзу досталась японская Центральная экспериментальная (опытная) станция в п. Конума (ныне планировочный район Новоалександровск). На ее базе был образован Южно-Сахалинский научно-исследовательский институт сельского и лесного хозяйства. Анна Исайкина продемонстрировала копии архивных документов о важных событиях, которые происходили со станцией, начиная с конца 1940-х годов.
В завершение лекции гостям был показан документальный фильм "Учёные Сахалина - селу" (1983 г.), который был создан к 50-летию Сахалинского филиала Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства.
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