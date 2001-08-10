Военных в зоне СВО с их семьями в Южно-Сахалинске соединил телемост

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Телемост для сахалинских бойцов и их родных организован при поддержке правительства региона и губернатора Валерия Лимаренко, а также содействии администрации Южно-Сахалинска. На этот раз он связал донецкий Шахтерск и три островных города - Аниву, Корсаков и Южно-Сахалинск, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В областной столице на встречу с участниками спецоперации были приглашены две семьи. На мероприятии также присутствовали вице-мэр Дмитрий Хайбриев и директор департамента социальной политики Эльвира Юркова.

Несмотря на то, что по поручению мэра Сергея Надсадина администрация города ведет с семьями регулярную работу по решению насущных для людей вопросов, до начала телемоста представители муниципалитета еще раз уточнили у родственников бойцов, требуется ли им содействие в решении проблем. И такая помощь понадобилась. В частности, дом участника СВО Константина готов к подключению газа - семья обеспечила все технические условия. Родственники уточнили, насколько можно ускорить процесс. Вице-мэр Дмитрий Хайбриев взял решение этого вопроса на контроль с тем, чтобы газификация дома была выполнена в ближайшее время.

Второе обращение касалось содействия в организации летнего отдыха для несовершеннолетнего ребенка участника СВО. Вице-мэр Елена Федорова взяла решение этого вопроса в работу.

- Мой брат поехал в зону СВО добровольцем, выполняет свой долг. Конечно, очень за него волнуемся, все родные и близкие. Надеемся и верим, что будет все хорошо. Гордимся нашим героем, были рады его видеть, - рассказала участница телемоста Елена. - Администрация города помогает. Обеспечили дровами, углем. Пока всем довольны. Нам звонят из администрации, постоянно спрашивают, нужно ли что-либо.

Девятилетняя Ксюша порадовала отца не только видеовстречей, но и хорошими оценками в школе.

- Я научилась играть на гитаре. Вчера я уже настроила свою гитару, сыграла несколько песен маме. Занимаюсь бисероплетением, - рассказала она.

Как отметил Дмитрий Хайбриев, телемост прошел в хорошей атмосфере. Администрация Южно-Сахалинска продолжит работу, направленную на всестороннюю поддержку семей участников СВО. В частности, помощь касается обеспечения дровами, углем, устройства детей в образовательные учреждения, получение медицинских консультаций и проч. Также по возможности будет оказано содействие в технической организации видеосвязи родственников с бойцами.