В Южно-Сахалинске в субботу на линии выходят дачные маршруты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В субботу, 29 апреля, в областной столице начинают свою работу пригородные автобусные маршруты, обслуживающие СНТ. Сезонный маршрут №106 будет следовать от ТПУ "Привокзальный" до станции Новодеревенская. На этой линии будут курсировать два автобуса, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сезонный маршрут №108 будет ходить от ТПУ «Привокзальный» до СНТ «Строитель» и «Трансстроевец». Его обслуживает один автобус.
- Сезонные маршруты, существующие в городской сети, традиционно обслуживают дачные направления с весны до поздней осени, в зависимости от погоды и дорожных условий, - отметил директор Центра управления городской мобильностью г. Южно-Сахалинска Александр Попов.
На линию маршрута №22 с завтрашнего дня добавят один дополнительный автобус - будут работать две транспортные единицы. Уточним, этот маршрут круглогодичный, он охватывает СНТ, расположенные в районе ул. Лермонтова и ул. Памятной.
Посадка на дачные маршруты №22 и 108 будет осуществляться с платформы №6 ТПУ «Привокзальный», на №106 - с платформы №5. В ЦУГМ обращают внимание горожан на указатели и схемы на транспортном пересадочном узле, которые помогут сориентироваться при поиске нужного маршрута.
Информацию по маршрутам движения и актуальное расписание можно посмотреть на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска по ссылке. Для этого нужно нажать интерактивную кнопку «Расписание» и найти нужный маршрут из списка.
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