Акция "Бессмертный полк" пройдет в Южно-Сахалинске в новом формате
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во всех городских школах накануне празднования Дня Победы в качестве альтернативы традиционному формату шествия состоится акция "Стена памяти", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В образовательных учреждениях областного центра организуют стенды, на которых разместят фотографии героев Великой Отечественной войны, дедов и прадедов учащихся и работников школ. В оформлении стены могут принять участие все желающие: и школьники со своими родителями, и педагоги. Первые стенды появятся в школах города уже в начале предстоящей недели.
Отдать дань памяти можно и участвуя в акции «Бессмертный полк на автомобилях». Для этого жителям Южно-Сахалинска необходимо разместить (не мешая обзору для совершения движения) на своих транспортных средствах фотографии дедов и прадедов.
К указанной акции планируется присоединиться муниципальное предприятие «Завод строительных материалов им. Федотова». Сотрудники учреждения установят портреты родственников на спецтехнике, задействованной в благоустройстве улиц города.
Также в преддверии 9 Мая можно размещать истории героев своих семей на личных страницах в социальных сетях с хэштегом #мойБессмертный полк. Кроме того, непосредственно в День Победы можно разместить портреты и имена героев на одежду; сделать фотографии и выложить их на своих страницах в социальных сетях с хэштегом #мойБессмертный полк.
Напомним, решение об отмене акции «Бессмертный полк» принято на федеральном уровне, прежде всего, в целях безопасности.
- Считаю принятое решение верным. Тем более шествие отменено не только в Южно-Сахалинске, а во многих областях нашей страны. Сейчас как никогда важно не только отдать дань погибшим в кровопролитной войне, но и заботиться о живущих. Недруги могут нанести удар в любой момент и пострадает мирное население. А этого допустить нельзя. Как альтернатива - предлагаются разные варианты проведения «Бессмертного полка». К примеру, все желающие могут разместить на окнах своих квартир или на автомобилях фотографии героев Великой Отечественной войны, дедов и прадедов, тем самым отдать дань памяти, - рассказала координатор партийного проекта «Крепкая семья», член партии «Единая Россия» Светлана Бетнарская.
Фотографию своего героя до 30 апреля также можно разместить в базе ветеранов на сайте www.polkrf.ru. После прохождения модерации ветеран будет добавлен в панно. И уже 9 Мая, в День Победы, каждый пользователь сайта сможет найти своего ветерана в видеопотоке, набрав фамилию, имя и отчество в поисковой строке.
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