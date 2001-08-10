Тихоокеанское
информационное агентство
28 Апреля 2023
Сейчас 13:09
81,56|90,20|66,91
В Южно-Сахалинске водитель, лишенный прав, сбил ребенка на пешеходном переходе
11:32, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцы могут выбрать лучшее малое предприятие города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Дня российского предпринимательства на официальном сайте администрации города проходит голосование за участников ежегодного городского конкурса "Лучшее малое предприятие (предприниматель) города Южно-Сахалинска" по итогам 2022 года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, конкурс проводится в целях поощрения и популяризации положительного опыта субъектов малого и среднего предпринимательства, достигших высоких результатов хозяйственной деятельности в 2022 году.

Участие горожан в голосовании позволит выбрать предприятие, которое, по мнению южносахалинцев, способствует социально-экономическому развитию областного центра.

Чтобы поддержать понравившегося участника конкурса, необходимо позвонить в систему телефонного голосования администрации Южно-Сахалинска по специальному номеру +7(4242)300-960 и набрать соответствующий код:

1692 - общество с ограниченной ответственностью "Стратегия";
1693 - общество с ограниченной ответственностью "Строительная база № 1 Асфальт";
1694 - общество с ограниченной ответственностью "Сектор";
1695 - общество с ограниченной ответственностью "Сахалинское кондитерское общество";
1696 - индивидуальный предприниматель Паюсова Ольга Владимировна (женский фитнес-клуб "Тонус");
1697 - общество с ограниченной ответственностью "САПИКО";
1698 - общество с ограниченной ответственностью "Джи Эс Консалтинг" (GS Group);
1699 - индивидуальный предприниматель Чистохин Анатолий Валерьевич;
1700 - общество с ограниченной ответственностью "Киндергартен" (частный детский сад "Лисёнок");
1701 - индивидуальный предприниматель Ким Андрей Дянович (частная начальная общеобразовательная школа КБ Бридж);
1702 - индивидуальный предприниматель Буянская Юлия Владимировна (кулинарный цех полуфабрикатов "ВеликоЛепно");
1703 - индивидуальный предприниматель Бондаренко Яна Андреевна (рекламно-производственная компания "Красная Борода");
1704 - общество с ограниченной ответственностью "Янтарное".

Добавим, проголосовать можно до 9 мая (включительно). Подробное описание деятельности участников конкурса размещено на официальном сайте города.

Участник конкурса, набравший наибольшее количество голосов, станет победителем в номинации "Общественное признание". Лидеры конкурса по остальным номинациям будут определены в мае на заседании консультативного совета при администрации города по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?