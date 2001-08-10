Южносахалинцы могут выбрать лучшее малое предприятие города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Дня российского предпринимательства на официальном сайте администрации города проходит голосование за участников ежегодного городского конкурса "Лучшее малое предприятие (предприниматель) города Южно-Сахалинска" по итогам 2022 года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, конкурс проводится в целях поощрения и популяризации положительного опыта субъектов малого и среднего предпринимательства, достигших высоких результатов хозяйственной деятельности в 2022 году.

Участие горожан в голосовании позволит выбрать предприятие, которое, по мнению южносахалинцев, способствует социально-экономическому развитию областного центра.

Чтобы поддержать понравившегося участника конкурса, необходимо позвонить в систему телефонного голосования администрации Южно-Сахалинска по специальному номеру +7(4242)300-960 и набрать соответствующий код:

1692 - общество с ограниченной ответственностью "Стратегия";

1693 - общество с ограниченной ответственностью "Строительная база № 1 Асфальт";

1694 - общество с ограниченной ответственностью "Сектор";

1695 - общество с ограниченной ответственностью "Сахалинское кондитерское общество";

1696 - индивидуальный предприниматель Паюсова Ольга Владимировна (женский фитнес-клуб "Тонус");

1697 - общество с ограниченной ответственностью "САПИКО";

1698 - общество с ограниченной ответственностью "Джи Эс Консалтинг" (GS Group);

1699 - индивидуальный предприниматель Чистохин Анатолий Валерьевич;

1700 - общество с ограниченной ответственностью "Киндергартен" (частный детский сад "Лисёнок");

1701 - индивидуальный предприниматель Ким Андрей Дянович (частная начальная общеобразовательная школа КБ Бридж);

1702 - индивидуальный предприниматель Буянская Юлия Владимировна (кулинарный цех полуфабрикатов "ВеликоЛепно");

1703 - индивидуальный предприниматель Бондаренко Яна Андреевна (рекламно-производственная компания "Красная Борода");

1704 - общество с ограниченной ответственностью "Янтарное".

Добавим, проголосовать можно до 9 мая (включительно). Подробное описание деятельности участников конкурса размещено на официальном сайте города.

Участник конкурса, набравший наибольшее количество голосов, станет победителем в номинации "Общественное признание". Лидеры конкурса по остальным номинациям будут определены в мае на заседании консультативного совета при администрации города по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.