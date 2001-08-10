ВТБ выявил мошенническую схему с фейковыми приложениями госкомпаний
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ зафиксировал новый сценарий мошенничества с инвестиционными приложениями от имени "госкомпаний", которые обещают клиентам высокую доходность, а на деле работают по принципу финансовых пирамид. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил Анатолий Печатников, заместитель президента - председателя правления ВТБ.
Мошенники создают инвестиционные приложения от имени госкомпаний. За установку приложения и регистрацию они обещают бонусы (в частности, акции компании). После прохождения простой регистрации с указанием личных данных мошенники начинают навязчиво звонить от имени "менеджеров" и обещают высокие доходы от вложений.
Собеседников уговаривают перевести деньги, затем увеличить сумму, и каждый раз клиент видит в приложении все больший доход. Для "приманки" пользователям на первом этапе позволяют вывести небольшие суммы со счета. Когда "жертва" решает забрать свои деньги, лжеменеджеры тут же исчезают, а личный кабинет приложения перестает работать.
В этой схеме клиентов должна насторожить предлагаемая высокая доходность за короткий период, легкая и простая идентификация при регистрации в инвестиционном приложении, а самое главное - вывод средств на стороннюю карту, а не банковский счет.
По словам Анатолия Печатникова, мошенники стали использовать "биржи" аренды анонимных номеров для регистрации в социальных сетях, мессенджерах и последующих звонков клиентам под видом банков или других организаций. В марте доля звонков в мессенджеры превысила 60% от общего числа, из них предположительно 99% происходили с арендных номеров. Еще одним трендом у злоумышленников стало использование подменных номеров MVNO-операторов.
ВТБ предлагает блокировать абонентские номера, которые используются на "биржах", и ресурсы, распространяющие аренду сим-карт. По оценке банка, принципиально важно идентифицировать конечного пользователя услуги и предусмотреть ответственность за передачу своего номера третьим лицам. Эти меры позволят исключить возможность использования российских сим-карт для регистрации мошеннических пользователей через аренду на "биржах" номеров.
"Мы видим, что клиенты становятся все более бдительными, и наша совместная работа по противодействию мошенникам дает результат. С начала года более 1,5 млн пользователей сообщили об атаке злоумышленников и передали их номера в банк. Нам удалось защитить от мошенников 5 млрд рублей средств клиентов - почти на 80% больше, чем годом ранее. Однако важно ограничивать вредоносные ресурсы, которые дают возможность мошенникам нелегально приобретать телефонные номера и контакты в мессенджерах для атак на клиентов. Такая работа должна вестись системно, чтобы мы всегда были на шаг впереди злоумышленников", - отметил Анатолий Печатников.
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