В Приморье на майские праздники пункты пропуска в КНР будут работать в обычном режиме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пункты пропуска в Приморье на границе с Китаем в майские праздники продолжат работу в обычном режиме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного таможенного управления.

Автомобильные пункты пропуска Пограничный, Полтавка и Краскино будут работать ежедневно; Турий Рог - шесть дней в неделю, выходным будет 7 мая.

Не изменится режим работы железнодорожных пунктов пропуска Пограничный, Махалино и Хасан.

Таможенные посты в крупных морских портах Приморья – Владивосток, Славянка, Зарубино и Восточный – будут работать круглосуточно.