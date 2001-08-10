Тихоокеанское
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28 Апреля 2023
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11:05, | Новости общества Сахалина и Курил

В Приморье на майские праздники пункты пропуска в КНР будут работать в обычном режиме

В Приморье на майские праздники пункты пропуска в КНР будут работать в обычном режиме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пункты пропуска в Приморье на границе с Китаем в майские праздники продолжат работу в обычном режиме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного таможенного управления.

Автомобильные пункты пропуска Пограничный, Полтавка и Краскино будут работать ежедневно; Турий Рог - шесть дней в неделю, выходным будет 7 мая.

Не изменится режим работы железнодорожных пунктов пропуска Пограничный, Махалино и Хасан.

Таможенные посты в крупных морских портах Приморья – Владивосток, Славянка, Зарубино и Восточный – будут работать круглосуточно.

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