Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обсудили развитие проекта "Заработаем вместе" и вопросы развития кадрового потенциала Сахалина и Курил. Инициатива региона вошла в топ-10 форума "Сильные идеи для нового времени-2022", в апреле этого года президент России поручил распространить проект по всей стране, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- С Сахалином у нас очень обширная повестка сотрудничества. Многие практики региона ставим в пример другим субъектам. В том числе это проект по созданию новой модели инвестиций в карьеру человека, который реализуются по поручению Президента и направлен на формирование кадрового суверенитета региона, - сказала Светлана Чупшева.

В рамках проекта "Заработаем вместе" сахалинцы и курильчане получили возможность повысить свою квалификацию или освоить новую профессию с последующим гарантированным трудоустройством. Для каждого участника составляется индивидуальный карьерный план, а оплата за обучение взымается только после того, как участник проекта получит новую работу и выйдет на другой уровень дохода.

- Островной регион нуждаются в квалифицированных кадрах, и проблема лишь обострится с запуском новых инвестиционных проектов в перспективе ближайших трех-пяти лет. Можно бесконечно завозить кадры с материка, но надо давать приоритетную возможность реализовать свой потенциал жителям области. Тем более, что многие из них амбициозны, готовы учиться, осваивать новые востребованные работодателями профессии. Мы поставили задачу первую тысячу кадров сделать по проекту "Заработаем вместе" - дать шанс сахалинцам и курильчанам выстроить свою карьеру. Будем вместе с агентством этим заниматься, - сказал Валерий Лимаренко.

Глава региона подчеркнул, что параллельно с созданием условий для построения карьеры, в Сахалинской области идет работа по повышению качества жизни в целом.

- Карьера не будет полноценной, если не будет карьеры у всей семьи. Это касается трудоустройства членов семьи, доступной ипотеки или арендного жилья, образования детей, социального и медицинского облуживания, - добавил губернатор.

В первом потоке программы переобучение прошли 38 жителей Сахалинской области. 28 - по направлению "Социальный уход", их начальный доход составлял 28,5 тыс. рублей, сейчас это более 44,4 тыс. рублей. По направлению "Сметное дело" обучились 10 человек, зарплата увеличилась с 37,8 тыс. рублей до почти 75 тыс. рублей.