В МРЭО ГИБДД по Сахалинской области рассказали, как будут работать в майские праздники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управление ГИБДД по Сахалинской области информирует граждан, что в предстоящие праздничные,

выходные и нерабочие дни с 1 по 9 мая МРЭО ГИБДД будет работать по следующему графику:

- 1-2 мая и 7-9 мая - нерабочие дни;

- 3-6 мая - рабочие дни.

Режим работы: в среду, четверг и пятницу с 9:00 до 18:00 часов.

в субботу с 08:00 до 16:00 часов, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов.