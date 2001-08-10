17:45, | Новости общества Сахалина и Курил
ВТБ: число трансграничных переводов превысило досанкционный уровень
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По итогам первого квартала 2023 года розничные клиенты ВТБ совершили 34 тыс. переводов за рубеж в мягких валютах, что на 40% превышает аналогичный показатель досанкционного периода. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.
За первый квартал 2023 года розничные клиенты совершили переводы за рубеж в мягких валютах на 11,6 млрд руб. Наибольшим интересом у пользователей сервиса ВТБ пользуются белорусские рубли, их доля в общем объеме валют дружественных стран составляет 45%. На втором месте - казахские тенге (37%), на третьем – китайские юани (13%). Доля остальных валют, которые клиенты банка переводят за рубеж, составляет 5%.
Сегодня сервис трансграничных переводов ВТБ доступен для 11 стран. В 2023 году банк продолжит активно расширять его географию и планирует удвоить число доступных клиентам направлений до 25.
Совершить трансграничный перевод в национальных валютах в ВТБ можно разными способами. Для переводов по реквизитам клиентам необходимо предварительно открыть текущий счет в ВТБ в национальной валюте, купив ее в приложении банка. По карточным переводам деньги спишутся в рублях, а затем автоматически конвертируются в валюту страны-партнера (по курсу банка-получателя), достаточно указать только номер карты получателя и его ФИО. По номеру мобильного телефона российские клиенты ВТБ могут мгновенно отправлять деньги на счет или карту клиенту – физическому лицу.
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Новости общества Сахалина и Курил
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