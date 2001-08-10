Южно-Сахалинск посетила официальная делегация из города Суйфэньхэ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Сергей Надсадин принял в администрации областного центра делегацию из китайского города Суйфэньхэ, которую возглавил первый вице-мэр Лю Циншуай. В ходе визита стороны обсудили возможности для развития торгово-экономического сотрудничества между городами, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В рабочей встрече также приняли участие первый вице-мэр администрации Андрей Ковальчук, вице-мэр Виталий Данилов, управляющий делами Вячеслав Кожухов, а также сотрудники отдела международных связей.
В начале встречи Сергей Надсадин поприветствовал собравшихся и отметил, что Южно-Сахалинск имеет опыт установления дипломатических отношений с Китайской Народной Республикой. Более 30 лет назад областной центр подписал соглашение о сотрудничестве с городом Яньцзи.
- Южно-Сахалинск интересен своей природой, историей, людьми, активно развивается с экономической точки зрения. Убежден, что этот визит позволит выявить потенциал для дальнейшего сотрудничества. У вашей провинции устойчивые и давние связи с Россией. Сейчас наша страна нацелена на укрепление отношений с Китаем. Мы в начале большого пути. В перспективе мы подготовим пакет предложений с привлечением нашего бизнес-сообщества, чтобы предметно обсудить ассортимент товаров, которые вас интересуют. Считаю, что здесь есть потенциал для роста. Как представители администрации мы можем создать отличную платформу для развития российско-китайского бизнеса, - подчеркнул мэр Сергей Надсадин.
Отметим, на Суйфэньхэ приходится 40% всего товарооборота между Китаем и Россией. Представители китайской администрации рассказали российским коллегам о работе приграничных пунктов пропуска в провинции Хэйлунцзян, в которой находится Суйфэньхэ. Китайская сторона заинтересована в поставках рыбной продукции из Южно-Сахалинска.
В ответном слове первый вице-мэр города Суйфэньхэ Лю Циншуай отметил эффективную работу администрации Южно-Сахалинска по созданию современной городской среды.
- Ваш город выглядит очень ухоженным и процветающим. Мы благодарны за прием и конструктивный диалог, для нас это очень ценно. Уверены на дальнейшее плодотворное сотрудничество и приглашаем вас посетить наш город, - сказал Лю Циншуай.
В ходе визита китайские чиновники побывали на одном из ведущих рыбопромышленных предприятий региона по глубокой переработке рыбы. При посещении "Янтарного" делегации из Суйфэньхэ показали производственный комплекс: от цеха заморозки до склада с готовой продукцией.
Подробнее о посещении китайской делегацией южно-сахалинского предприятия рассказал вице-мэр администрации Виталий Данилов:
- Мы рады, что именно с Южно-Сахалинска начинается возобновление отношений между Сахалинской областью и Китайской Народной Республикой. Последние годы развитию связей мешала пандемия. Поскольку китайская сторона выразила пожелание приобретать нашу рыбную продукцию, мы предложили посетить одно из крупнейших предприятий области. Они посетили производство и получили пробную партию продукции. Затем будем прорабатывать логистику между нашими городами для того, чтобы наладить взаимоотношения между предприятиями.
Как отметил управляющий делами Южно-Сахалинска Вячеслав Кожухов, дальнейшему развитию контактов будет способствовать участие южно-сахалинской делегации в торгово-экономической ярмарке в Харбине, которая состоится в июне 2023 года. На это событие также приедут и представители города Суйфэньхэ, там стороны обсудят детальные предложения по торгово-экономическому сотрудничеству.
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