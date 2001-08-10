Современное оборудование поступило на Сахалин в рамках нацпроекта "Здравоохранение"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новую транспортные аппараты ИВЛ и функциональные кровати в этом месяце установили в городской больнице имени Анкудинова в Южно-Сахалинске. Специализированное оборудование используется в первичном сосудистом отделении для пациентов, которые не могут жить без кислородной поддержки. В этом году из областного и федерального бюджетов в рамках национального проекта выделено 892 млн рублей. Средства предназначены для реализации программ по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развития реабилитации и других направлений островной медицины, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Транспортные аппараты ИВЛ последнего поколения имеют несколько вариантов вентиляции: через трубку или маску, в принудительном или вспомогательном режиме.
- Здесь имеются все современные режимы, которые есть на аппаратах ИВЛ экспертного класса. Небольшой размер и возможности транспортировки помогают замещать крупное оборудование. Мобильность позволяет оперативно начать реанимационные действия, - рассказал врач анестезиолог-реаниматолог городской больницы имени Анкудинова Федор Губа.
Отделение рассчитано на 45 коек, из них 8 входят в блок интенсивной терапии. Сюда поступают пациенты в тяжелом состоянии после инсультов и инфарктов. Для каждого из них важно не только лечение, но и бытовые условия. Вместе с аппаратами ИВЛ в этом году в городскую больницу поступили 15 функциональных кроватей.
- Это очень хорошая новость для нас и для наших пациентов. Кровати могут принимать все необходимые положения, регулируются по высоте, оснащены пультом. Кроме этого, они могут выполнять функцию каталки и транспортировать пациента из палаты в палату, на исследования или для проведения реабилитационных мероприятий. Конечно, это значительно облегчает жизнь медицинского персонала, - добавила руководитель первичного сосудистого отделения городской больницы Евгения Светличная.
Отметим, нацпроект "Здравоохранение", запущенный по инициативе Президента Владимира Путина, реализуется в Сахалинской области с 2019 года. В этом году дополнительное оснащение в его рамках также было поставлено в областной онкологический диспансер.
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