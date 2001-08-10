Южно-Сахалинск присоединился к всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Традиционно акция проводится в нескольких самых оживленных точках города. В первый день волонтеры Центра молодежных инициатив раздали несколько сотен ленточек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
85-летняя жительница областной столицы Нина Михайленко взяла несколько ленточек, чтобы не только оставить себе, но и поделиться с близкими.
- Такая акция нам очень важна, как и помощь от молодежи. Мне уже много лет, но стараюсь, работаю на даче, дома не сижу - нужно быть активной, - поделилась Нина Петровна.
Параллельно с патриотической акцией волонтеры рассказывали жителям о рейтинговом голосовании по выбору общественной территории в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". При необходимости они помогали всем жалеющим проголосовать.
- Я проголосовал за сквер, который находится рядом с моим домом, мне не хватает природы, растений. Отлично, что каждый может выбрать ту территорию, которая ему нравится. Считаю важным, что, получается, решение о том, какой сквер облагородят, принимаем мы сами, - прокомментировал ученик 9 класса школы № 11 Сергей Шупляков.
Напомним, в этом году в рейтинговом голосовании проекта "Формирование комфортной городской среды" от Южно-Сахалинска участвуют три общественные территории: сквер защитников Отечества, сквер Геологов, сквер Восточный. Проект, который наберет наибольшее количество голосов, будет реализован с привлечением федеральных и областных средств.
Каждый житель областного центра с 14 лет при наличии регистрации на портале Госуслуг может также поддержать одну из общественных территорий на специальной платформе голосования: za.gorodsreda.ru (https://65.gorodsreda.ru/) где представлено подробное описание дизайн-проектов благоустройства. Голосование идет до 31 мая.
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