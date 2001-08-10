В Сахалинской области продолжается работа по строительству газовых котельных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одним из важнейших направлений работы министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области в 2022 году стало строительство газовых котельных. В рамках адресной инвестиционной программы на территории островного региона велось строительство пяти газовых котельных в Корсаковском, Тымовском и Александровск-Сахалинском муниципальных образованиях, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

В настоящее время введена в эксплуатацию котельная № 11 в Корсакове, завершены работы по строительству двух котельных в селах Кировское и Зональное Тымовского района, а также по объекту котельной в Александровск-Сахалинском достигнут уровень технической готовности в размере 87%.

- МинЖКХ совместно с муниципальными образованиями также ведется работа по проектированию котельных, работающих от автономных источников газоснабжения, на сжиженном природном газе. В 2022 году 3 проекта получили положительное заключение государственной экспертизы - это котельные в селах Весточка, Огоньки и Онор. В 2023 году данная работа будет продолжена: запланировано выполнение проектно-изыскательских работ по котельной №1 в Смирных и котельной №13 в Тымовском, - отметил Александр Король.

На финансирование вышеуказанных мероприятий в 2022 году было выделено 224,5 миллиона рублей из которых 119,2 миллиона рублей составляют средства федерального бюджета. В 2023 году объем средств из областного и федерального бюджетов составит 124,2 миллиона рублей.