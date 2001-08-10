С помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ на Сахалине жильём обеспечат 6000 семей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С помощью инфраструктурных проектов с применением облигаций ДОМ.РФ в Сахалинской области построят около 300 тыс. кв. м жилья. Перспективы взаимодействия с регионом на рабочей встрече в Москве обсудили генеральный директор Института развития в жилищной сфере Виталий Мутко и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Одним из результатов переговоров станет участие Сахалинской области в реализации проекта по строительству доступного арендного жилья. Воспользоваться им смогут работники социально-значимых профессий и востребованные в островном регионе специалисты.
Сахалин стал одним из пилотных регионов по применению инфраструктурных облигаций для жилищного строительства. Профильная комиссия Правительства РФ одобрила использование инструмента по трём проектам создания транспортных и инженерных объектов для жилого комплекса "Уюн-парк" в Южно-Сахалинске. Они будут реализованы через механизм концессии.
- Сахалин - один из регионов, где уже на практике отрабатывается льготное финансирование инфраструктуры для новых жилых районов. Наш механизм не только стимулирует строительство современного жилья - в Южно-Сахалинске речь идёт о квартирах для 6000 семей, но и обеспечивает социально-экономическое развитие регионов. Крупные инвестиционные проекты - это дополнительные рабочие места, возможности для крупного и малого бизнеса, а новые районы - повышение уровня жизни людей, комфортная городская среда, - отметил Виталий Мутко.
Полностью завершить работы по строительству дорог, объектов энерго- и теплоснабжения на территории ЖК "Уюн-парк" в Южно-Сахалинске планируется до II квартала 2025 года. Общая стоимость проектов составит 16,5 млрд рублей, а сумма займа - 10,8 млрд рублей. Часть средств ДОМ.РФ уже направил в регион.
- ДОМ.РФ - наш стратегический партнер. Мы уже реализуем несколько крупных совместных проектов. Большая работа ведётся по созданию инфраструктуры для развития нового крупного жилого микрорайона с помощью облигаций Института развития. Также сегодня на встрече мы договорились продолжить взаимодействие по строительству арендного жилья в Сахалинской области. Это важный инструмент для привлечения и удержания в регионе востребованных специалистов, например, работников медицинской сферы, - сказал Валерий Лимаренко.
На встрече также была достигнута предварительная договорённость о запуске в ближайшей перспективе арендного проекта в рамках реализации программы "Доступное арендное жильё в ДФО". Арендная плата для построенных в рамках проекта квартир будет от 1/3 от их рыночной цены. Достигаться это будет за счет субсидирования из бюджетов различного уровня.
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