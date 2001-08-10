В Южно-Сахалинске продолжается прием заявок на конкурс социальных проектов «Мы и наш город»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Представители социально-ориентированных некоммерческих организаций и инициативные жители Южно-Сахалинска могут подать заявки на получение муниципального гранта до 10 мая. Максимальный размер субсидии на один муниципальный грант составляет 250 тыс. рублей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Заявки принимаются в отделе по связям с общественностью департамента внутренней политики администрации по адресу: ул. Карла Маркса, 51, каб. 214 и 211. Электронная почта: [email protected], [email protected]
Конкурс социальных проектов "Мы и наш город" проводится ежегодно. Он направлен на стимулирование и поддержку значимых для горожан инициатив по актуальным направлениям: благотворительность и волонтерская деятельность, охрана окружающей среды и защита животных, развитие местного самоуправления и другим.
С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации.
Справки по телефону 300-814 (доб. 1 и 3).
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