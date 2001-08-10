На Сахалине ветеран войны Мария Сухарева отметила 102-летие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заслуженного человека - ветерана Великой Отечественной войны, обладателя медалей "За Победу над Германией", "За взятие Берлина", "50 лет Победы над Германией", медали Жукова и других юбилейных наград, Марию Филимоновну поздравили не только близкие и знакомые, но и администрация города.

Мария Сухарева родилась в Смоленской области, в большой дружной семье. Была предпоследним, восьмым, ребенком. После окончания семилетней школы она устроилась на завод. Занималась физкультурой - имела три главных значка ГТО, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как и многие сверстники, Маша прошла популярную тогда медицинскую подготовку. Позднее эти знания очень ей пригодились. Во время войны она работала в тыловом госпитале. Затем ушла добровольцем на фронт, трудилась санитаркой 704-го полевого подвижного госпиталя 2-го Белорусского фронта.

День Победы Мария Филимоновна встретила в Берлине.

После переезда на Сахалин в 1947 году она устроилась на строительство железной дороги. Планировала отработать три года и вернуться в родные края, но осталась на всю жизнь. До выхода на пенсию ветеран трудилась на железной дороге.

С мужем вырастила троих детей. У Марии Филимоновны есть внуки и правнуки.

Администрация Южно-Сахалинска желает Марии Филимоновне бодрости духа, хорошего настроения и искренне благодарит за большой вклад в благополучие Южно-Сахалинска, Сахалинской области и всей страны.