Учащиеся школы № 3 Южно-Сахалинска сделали свой выбор по обустройству скверов города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учащиеся 7-11 классов школы №3 им. Героя России Сергея Ромашина активно включились в рейтинговое голосование по выбору общественной территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Волонтеры, помогающие в проведении голосования, посетили 22 класса, рассказали ТИА "Острова" в городской админситрации.

В этом году в рейтинговом голосовании проекта «Формирование комфортной городской среды» от Южно-Сахалинска участвуют три общественные территории: сквер защитников Отечества, сквер Геологов, сквер Восточный. Проект, который наберет наибольшее количество голосов, будет реализован с привлечением федеральных и областных средств.

- Я решила принять участие в голосовании потому что хочу, чтобы наш город стал еще лучше, появлялось больше красивых мест. Я поддержала идею создания Сквера защитников Отечества - это память о подвигах наших героев, нужно уделить этому должное внимание, - отметила учащаяся школы № 3 Даниела Головань.

В проведении рейтингового голосования за общественные территории помогают волонтерские штабы. Так волонтеры Центра молодежных инициатив посещают образовательные учреждения, организации, где рассказывают жителям о проекте и при необходимости с помощью специальных планшетов помогают проголосовать. Для голосования необходима авторизация на Госуслугах.

- О проведении такого мероприятия я узнала от волонтеров. Слышала, что у нас собираются строить новые скверы, - рассказала ученица 9 класса СОШ № 3 Полина Чашина. - Это наш город, мы в нем живем, очень важно, чтобы Южно-Сахалинск выглядел презентабельно и развивался дальше. Поэтому не стоит быть равнодушными, каждый должен принять участие в голосовании.

Напомним, Всероссийское голосование за общественные территории в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» инициировано президентом и поддержано губернатором Валерием Лимаренко и мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным.

- Мы ежегодно принимаем участие в голосовании за общественные территории. Нашим ребятам здесь жить, и все объекты городской среды должны соответствовать их желаниям, а также быть комфортными для всех. Важно, чтобы они сейчас сделали свой выбор, - отметила заместитель директора СОШ № 3 Алина Им.- Мероприятие организовано на высоком уровне, волонтеры Центра молодежных инициатив проводят процедуру быстро - голосование всех учащихся класса занимает порядка 5-7 минут.

Уточним, каждый житель областного центра при наличии регистрации на портале Госуслуг может также поддержать одну из общественных территорий на специальной платформе голосования, где представлено подробное описание дизайн-проектов благоустройства.

- Проголосовать с помощью волонтеров очень просто - человек называет свой номер телефона, на него приходит проверочный код от Госуслуг. Далее вводятся данные человека, он выбирает сквер, на этом процедура голосования при помощи наших планшетов завершена, - уточнила начальник отдела поддержки и развития добровольчества МАУ «Центр молодежных инициатив» Анастасия Хван. - Школьники всегда хорошо откликаются, ребята открыты, активно участвуют Зачастую они выбирают те объекты, которые территориально ближе к их дому.

Рейтинговое голосование за общественное пространство в Южно-Сахалинск в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» стартовало в середине апреля и продлится до 31 мая.