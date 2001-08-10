28 апреля в Южно-Сахалинске запланирована массовая чистая пятница

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие по общегородской уборке состоится вместо субботника, отмененного 22 апреля из-за плохой погоды, и пройдет с 14.30 до 18.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для участия в чистой пятнице приглашаются коллективы предприятий всех форм собственности, управляющие компании, жители, в том числе проживающие на территориях СНТ.

Как рассказал начальник управления мониторинга городского хозяйства Олег Вторушин, администрация города обеспечила управляющие компании инвентарем - граблями, лопатами, а также мешками для мусора и рабочими перчатками. Жители, которые хотят присоединиться к уборке, могут обратиться в свою УК. В этот день полигон ТБО будет принимать мусор бесплатно.

- Если кто-то в пятницу не успеет вывезти мусор, мы готовы принять его бесплатно и в субботу, 29 апреля, - добавил он.

Напомним, субботник традиционно проводится на всей территории городского округа. В прошлом году в серии мероприятий по уборке принимали участие от 25 до 30 тыс. человек.