Тихоокеанское
информационное агентство
27 Апреля 2023
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Сильный дождь и ветер прогнозируется на территориях Южно-Курильского и Курильского районов
15:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сильный дождь и ветер прогнозируется на территориях Южно-Курильского и Курильского районов

Сильный дождь и ветер прогнозируется на территориях Южно-Курильского и Курильского районов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ночью 27 апреля 2023 года на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируется сильный дождь (15 – 49 мм), с утра усиление ветра 20-25 м/с, сообщили ТИА "Острова" в сахалинском управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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