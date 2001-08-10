В Южно-Сахалинске штрафуют нарушителей за вынос грязи на дороги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Административная комиссия города продолжает мониторинг территорий и строительных площадок, с которых возможен вынос грязи колесами транспортных средств на дороги Южно-Сахалинска. Очередной факт выноса зафиксирован на выезде со строительной площадки Центра водных видов спорта в районе ул. Комсомольской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Материалы по данному правонарушению находятся на рассмотрении.

- В условиях активного строительства в городе особо актуальным стал вопрос о выносе грунта и грязи на улично-дорожную сеть со стройплощадок. Выявлению правонарушений в сфере обеспечения чистоты и комфортной среды уделяется особое внимание. Необходимо помнить, что существует ответственность, которая устанавливает административное наказание, - комментирует начальник отдела по исполнению административного законодательства департамента общественной безопасности и контроля Лариса Будникова.

Напомним, на территории городского округа запрещается вынос грунта и грязи на колесах автотранспорта. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность, за впервые совершенное нарушение грозит наказание от предупреждения до 4 тыс. руб. - для физических лиц, 15 тыс. руб. - для должностных лиц и 100 тыс. руб. - для юридических лиц. В случае совершения повторного правонарушения штраф для физических лиц установлен до 5 тыс. руб., для должностных - до 50 тыс. руб. для юридических - до 300 тыс. руб.

С середины прошлого года административной комиссией к ответственности привлечено 47 лиц (в том числе юридические и должностные лица). В этом году рассмотрено 6 материалов, назначены штрафы. 11 материалов находятся в производстве.

По всем сообщениям о фактах выноса грязи с мест проведения строительных работ административная комиссия осуществляет выезды на место в целях фиксации правонарушения и принятия мер, направленных на привлечение виновных лиц к административной ответственности.

Если Вы стали свидетелем факта выноса грязи с территорий производства работ и производственных объектов, сообщить об этом можно через сервис "Сахалин-Онлайн".