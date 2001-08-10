Тихоокеанское
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13:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске проверят систему уличного оповещения

В Южно-Сахалинске проверят систему уличного оповещения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице 27 апреля с 09.00 до 15.00 будут проверять городскую систему оповещения по линии уличной звукофикации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Запуск проверочной музыкальной композиции планируется в районе квадрата: площадь Ленина — Коммунистический проспект — площадь Славы — ул. Горького — площадь Победы — проспект Победы — ул. Ленина — площадь Ленина.

Работу будут выполнять специалисты МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска» с целью обеспечения готовности системы уличной звукофикации города, в том числе к трансляции музыкальных композиций на период проведения праздничных мероприятий, оповещению и информированию населения.

Администрация Южно-Сахалинска просит граждан с пониманием отнестись к проведению мероприятия.

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