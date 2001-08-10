За два года власти обещают отремонтировать все подъезды Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Такую задачу поставил мэр Сергей Надсадин в ходе субботнего объезда по Южно-Сахалинску совместно с губернатором Валерием Лимаренко. Глава города посетил два многоквартирных дома, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в ходе рабочей поездки Сергей Надсадин побывал в образцовом подъезде по адресу ул. Пуркаева, 31Б. Жители дома своими силами украсили лестничные пролеты цветами, картинами, заменили почтовые ящики.

Еще одной точкой рабочей поездки мэра стал дом на пр. Победы, 39А, где идет подготовка к ремонту подъезда.

- Мы посмотрели подготовку к ремонту подъездов, увидели результат там, где уже есть изменения, пообщались с жителями. Напомню, перед нами стоит глобальная задача - за два года привести в порядок все подъезды в городе, которые требуют ремонта, - отметил мэр Сергей Надсадин. - Правительство региона и муниципалитет выделяют средства, которые совместно с деньгами управляющих компаний направлены на эти цели. Все зависит от активности жителей и УК. Хочу отметить, неравнодушие южносахалинцев. Горожане, безусловно, понимают важность этой работы. Наш приоритет - создание комфортной городской среды, которая начинается с состояния наших дворов, подъездов и домов. Именно поэтому, мы уделяем этому особое внимание, - подчеркнул мэр Сергей Надсадин.

Одним из участников рабочей поездки стал депутат Городской Думы Николай Артеменко, который отметил, что изменение облика подъездов в многоквартирных домах влияет на настроение жителей, улучшает атмосферу дома и формирует бережное отношение к общему пространству.

Напомним, в Южно-Сахалинске запланирована масштабная работа по преображению мест общего пользования в многоквартирных домах. В порядок приведут две тысячи подъездов. Любая управляющая компания может продать заявку на субсидию на возмещение 50 процентов затрат на ремонт общественных помещений.