Южносахалинцам расскажут о преимуществах получения муниципальных услуг онлайн

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 апреля департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка города проведет «горячую телефонную линию» о преимуществах получения муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка» в электронном виде, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Получить подробную консультацию по данной муниципальной услуге можно будет в четверг, 27 апреля с 14.00 до 16.30 по телефону: 300-737 (доб. 3).

Кроме этого, в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуги. Обращаться можно ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: ул. Карла Маркса, 20, кабинет 411. При себе необходимо иметь паспорт.