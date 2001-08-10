Тихоокеанское
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09:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу и минтай

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу и минтай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 26 апреля, свежую рыбу жители и гости областного центра смогут приобрести у ТЦ "Янтарь" с 10.00 до 15.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Стоимость камбалы - 70 руб./кг., минтая б/г - 100 руб./кг.

Торговля идет в рамках реализации проекта правительства Сахалинской области "Региональный продукт "Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой".

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