В середине мая участок улицы Больничной закроют для сквозного проезда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 15 по 28 мая на улице Больничной в районе дома 2/2 будут проводиться работы по прокладке инженерных коммуникаций для подключения газовой котельной. В этой связи будут вводиться ограничения для проезда транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На улице Больничной завершается строительство современной газовой котельной. Возведением важного объекта в рамках концессионного соглашения занимается компания "РИР-Сахалин". Уже осенью котельная возьмет на себя нагрузку по теплоснабжению южной части города и перспективной застройки. Подробнее об этом рассказал вице-мэр Алексей Римша:

- Новая газовая котельная для Южно-Сахалинска - очень важный объект. Меньше чем за год котельная была спроектирована, а затем доставлена в областной центр и собрана. Уже осенью, в предстоящий отопительный сезон, мы войдем с новым объектом. Чтобы подключить котельную к городской системе теплоснабжения, требуется прокладка инженерных сетей через ул. Больничную. Работы будут выполняться с перекрытием участка проезжей части на две недели. За это время будет вырыт котлован, уложены бетонные лотки, выполнена гидроизоляция, затем будут уложены трубы и далее выполнена послойная засыпка и уплотнение, восстановлено асфальтобетонное покрытие. График работ расписан по часам. Подрядная организация будет работать максимально быстро. Если получится завершить работы быстрее, откроем улицу раньше запланированного срока.

Добавим, в настоящее время модули котельной смонтированы, остаются работы по монтажу фасадных панелей, кровли. Запуск нового объекта намечен на осень.