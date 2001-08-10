Южносахалинцев приглашают принять участие в онлайн-олимпиаде, посвященной предпринимателям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
28 апреля будут названы победители Всероссийского проекта "Узнай Россию. Предприниматели-земляки", который проводится по инициативе Общественной палаты России в рамках года "Педагога и наставника", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Подведение итогов проекта состоится в прямом эфире на YouTube-канале, в 13:00 по московскому времени. Знатокам будет предложено ответить на ряд вопросов. Ссылка на трансляцию.
В проекте приняли участие жители 70 регионов России, которые рассказали об опыте своих земляков, создав банк историй о старте и развитии бизнеса, наставнической деятельности предпринимателей, преодолении ими кризисных ситуаций, которые в ряде случаев становились точкой роста для реализации новых проектов.
– Не может не радовать отклик неравнодушных людей на предложение рассказать о предпринимателях-земляках, – отметил инициатор проекта – первый заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации, доктор наук и магистр бизнес-администрирования Леонид Шафиров. – 600 историй о предпринимателях, каждый из которых не только эффективный бизнесмен, но и гражданин своей малой родины, вкладывающий силы и средства в развитие территории и местного сообщества, являющийся наставником молодёжи.
Среди авторов и героев публикаций и исследований – жители Сахалинской области: на конкурс поступила 1 конкурсная работа из региона.
В ходе онлайн-олимпиады участникам будет предложено ответить на вопросы - определить, какими аналитическими инструментами, научными и управленческими подходами менеджмента пользовался или мог воспользоваться предприниматель в решении стоящей перед ним практической бизнес-задачи, или какие из них уместно применить при анализе деятельности предпринимателей.
Для того, чтобы участники олимпиады смогли правильно ответить на вопросы, организаторы рекомендуют ознакомиться с конкурсными работами и теоретическими материалами. Они опубликованы в группе оператора Проекта в социальной сети Вконтакте с хештегом #предпринимателиземляки.
Добавим, целью конкурса является развитие у школьников и студентов предпринимательского, критического и креативного мышления, побуждение интереса к предпринимательской деятельности.
Для получения сертификатов об участии в онлайн-олимпиаде требуется предварительная регистрация. Подробная информация размещена на сайте организаторов конкурса.
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