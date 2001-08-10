В Южно-Сахалинске проверяют качество ремонта дорог
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице продолжаются обследования участков дорог, на которых был проведен ремонт в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Во время выездов представители управления дорожного хозяйства и благоустройства мэрии проверяют объекты на наличие дефектов в рамках гарантийных обязательств по исполненному муниципальному контракту, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Накануне комиссия работала в планировочном районе Луговое на ул. Комарова. Здесь летом 2022 года в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" одновременно шли работы на двух участках: от ул. Дружбы до ул. 2-й Набережной и благоустройство от ул. Дружбы до дома №29. Здесь специалисты подрядной организации заменили дорожное основание, выполнили асфальтирование проезжей части, устройство тротуара, установили новые бордюры, нанесли разметку, установили дорожные знаки.
- С 3 апреля текущего года мы начали активно проводить обследования объектов в части выполнения гарантийных обязательств подрядчиками. С нами в выездах участвуют представители межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе (ФКУ ДСД "Дальний Восток"), которые курируют национальный проект, - комментирует ведущий инженер по надзору за строительством МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Вероника Кустова.
Специалисты проверили состояние асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров, дорожных знаков и разметки. Если в ходе мониторинга выявляют несоответствие, с подрядными организациями проводится работа, направленная на устранение нарушений. По итогам выезда недочетов в рамках гарантийных обязательств на ул. Комарова не обнаружено. В рамках плановой работы подрядчику предстоит в нескольких местах восстановить озеленение. Элементы благоустройства, повреждённые в ходе расчистки от снега в зимнее время, будут восстановлены силами управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства.
Работа по улучшению состояния дорог, приведение их в соответствие современным техническим стандартам является ключевым направлением в вопросах благоустройства для администрации Южно-Сахалинска. В 2022 году в областной столице в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" работы были выполнены на 13 объектах общей протяженностью 10,6 км, в том числе на улицах Украинской, Шоссейной, Авиационной, Комарова, Детской, Ленина, Лермонтова, пр. Победы и др.
В 2023 году реализация проекта "БКД" продолжится. Заключены контракты на капитальный ремонт ул. Крайней на участке от ул. Долинской до ул. Карьерной, на ремонт пр. Победы от площади Победы до ул. Комсомольской. Также завершится капитальный ремонт ул. Зеленой в Березняках.
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