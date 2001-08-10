Тихоокеанское
информационное агентство
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15:35, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести минтай и камбалу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 апреля для жителей и гостей областного центра организована торговля свежей рыбой, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Свежую камбалу - 70 руб/кг и минтай б/г -100 руб/кг горожане смогут приобрести у ТЦ "Янтарь" с 10.00 до 15.00.

Торговля ведется в рамках реализации проекта правительства Сахалинской области "Региональный продукт "Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой".

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