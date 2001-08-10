25 тысяч цветов украсят Южно-Сахалинск к майским праздникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице ежегодная кампания по высадке цветов стартовала 20 апреля. Специалисты МБУ "Зеленый город" продолжают оформлять клумбы Южно-Сахалинска, чтобы яркие акценты городских улиц уже к 1 мая радовали жителей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, первые морозостойкие сорта цветов, которые спокойно выдерживают минусовые температуры в условиях местного климата, высадили на аллее Славы и бульваре Анкудинова. Виола, центария, цинерария, гвоздика китайская также станут частью рисунка на клумбе в форме звезды на площади Победы. Высадка декоративных растений и цветов продолжается на пр. Мира, ул. Емельянова, Компроспекте и т.д.
- К 1 мая порядка 25 тысяч цветов украсят клумбы нашего города. Рассадой с высокой адаптационной устойчивостью сформируют красивые клумбы в виде Георгиевских лент, звезды и других орнаментов, чтобы цветочный наряд города радовал южносахалинцев этой весной, - рассказал исполняющий обязанности директора МБУ "Зеленый город" Евгений Сидоров.
Напомним, в этом году Южно-Сахалинск ждет еще более масштабное озеленение, чем в 2022 году - всего планируется высадить миллион цветов. Вопросы благоустройства и озеленения остаются особым приоритетом администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина, регионального куратора партийного проекта "Единой России" "Зеленая экономика".
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