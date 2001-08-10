Тихоокеанское
информационное агентство
26 Апреля 2023
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13:58, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке детей, пострадавших от пеплопада, отправят в "Артек" и "Океан"

На Камчатке детей, пострадавших от пеплопада, отправят в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Порядка 240 путевок в детские оздоровительные лагеря выделили детям Камчатки, пострадавшим от пеплопада в результате извержения Шивелуча. Ребята отправятся отдыхать на материк, пишет ИА "Кам 24".

«В общей сложности порядка 240 мест в детских лагерях выделено в лагере «Артек», в лагере «Океан» в Приморье, но дальше нужно организовать эту работу: определение и набор детей, выбор смены, организация логистики. Прошу эти вопросы решить не откладывая, должным образом проинформировать семьи, которые могут воспользоваться этой поддержкой», – сказал губернатор Владимир Солодов.

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