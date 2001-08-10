В Южно-Сахалинске продолжается обсуждение вариантов оформления зданий на будущих туристических маршрутах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На рабочих встречах с участием художников и городских общественников рассматриваются варианты оформления фасадов многоквартирных домов вдоль улиц, которые будут охвачены новыми туристическими маршрутами Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в областном центре по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и поддержке мэра Сергея Надсадина разрабатывается семь туристических маршрутов. Каждый будет соответствовать определенной тематике. Это маршруты «Боевой славы», «Молодежный», «Видовой», «Морское освоение Сахалина», «История Южно-Сахалинска», а также «Родина-Сахалин» и «Спорт Сахалина». Последние два пройдут по улицам Горького и Пуркаева. Планируется, что новый облик участков улиц жители и гости областной столицы увидят уже в этом году. Одна из ключевых задач – максимально вовлечь в эту работу южно-сахалинцев.

Сотрудники администрации провели уже 4 встречи, в том числе своими идеями поделились члены Союза художников России.

– Наносить изображения планируем уже в этом сезоне. Очень важно, что горожане проявляют активность, художники готовы делиться своим видением, предлагают очень интересные варианты, визуальные эффекты,– рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Ирина Андросова.

Среди эскизов, подготовленных художниками по маршруту «Спорт Сахалина» много работ, связанных с зимними видами спорта – в частности, многие считают, что в оформлении зданий будет интересно смотреться тематика горных лыж и фристайла. Вместе с тем большой популярностью также пользуется большой теннис, спортивное скалолазание – соответствующие мотивы также присутствуют в работах.

– В городе развивается туризм. Гости приезжают в Южно-Сахалинск со всей страны, будут прогуливаться по новым маршрутам, любоваться объектами, которые оформят мастера. Уверен, чем больше людей будет подключено к этой работе, тем лучший результат мы получим, – поделился мнением член Союза художников России Дё Сон Ен.

Обсуждение вариантов оформление зданий будет продолжено. Напомним, южно-сахалинские художники, готовые поделиться своими идеями, могут обратиться в департамент архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска по адресу: ул. Амурская, 88, тел. 312-647 (доб.2-7).