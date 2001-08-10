В Южно-Сахалинске на время проведения репетиций парада ограничат движение транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре в связи с подготовкой к параду Победы ограничат автомобильное движение на нескольких улицах города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

26 и 28 апреля с 19.00 до 22. 00 движение будет закрыто на ул. Горького от пересечения с ул. Священномученика Илариона Троицкого до автодороги на входную группу СТК "Горный воздух";

3 и 5 мая с 19.00 до 22.30, а также 7 мая с 08.00 до 14.00 проезда не будет на ул. Горького от пр. Коммунистического до ул. Емельянова, а также на ул. Священномученика Илариона Троицкого от поворота на стадион "Спартак" до ул. Горького;

Остановка и стоянка транспортных средств будет ограничена.

26 и 28 апреля с 07. 00 до 19.30 с восточной и западной стороны пл. Победы;

с 07.00 1 мая до 22.00 8 мая с восточной стороны пл. Победы;

с 19.00 2 мая до 19.00 3 мая, с 19.00 4 мая до 19.00 5 мая и с 18.00 6 мая до 08.00 7 мая, с восточной и западной стороны ул. Горького от ул. Емельянова до пр. Коммунистического.

Движение пассажирского автотранспорта будет скорректировано. Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрутов.

Информация об ограничениях остановки и движения транспорта 9 мая будет опубликована дополнительно на официальном сайте администрации города и в социальных сетях муниципалитета.