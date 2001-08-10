Тихоокеанское
информационное агентство
26 Апреля 2023
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10:10, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Эндопротезирование суставов кисти стало возможным на Сахалине

Эндопротезирование суставов кисти стало возможным на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новый вид оперативного вмешательства освоили травматологи городской больницы имени Анкудинова. Артроз кисти мучил 20-летнюю жительницу областного центра с детских лет. В последние полгода значительно усилился болевой синдром, девушке потребовалась операция по замене части сустава кисти. Раньше для проведения такого вмешательства пациентов отправляли в федеральные клиники, а на прошлой неделе сложную операцию впервые провели в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве

Эндопротезирование суставов кисти - новый этап в развитии специализированного лечения на Сахалине. Этот вид операций позволяет заменить повреждённые суставы, которые потеряли функциональность из-за травм или дегенеративных нарушений, на искусственный протез.

- На Дальнем Востоке такие операции уже проводились, но очень редко. На Сахалине не было материалов и возможностей, но теперь нам доступны протезирование пястно-фаланговых и межфаланговых суставов, - рассказал травматолог-ортопед городской больницы имени Анкудинова Игорь Сердечный.

Пациентке больной сустав врачи заменили на керамический двухкомпонентный протез. Имплантат - отечественный, произведен в Томске. По оценкам врачей, при возникших осложнениях или инфекциях возможна его замена.

- Потребность в такой операции есть, у нас уже составлен список на ближайшее время. Он небольшой, потому что многие пациенты с артрозом не наблюдаются у травматологов и могут даже не знать о возможности проведения операции. Думаю, со временем количество желающих значительно увеличится, - поделился Глеб Бандуристов, главный хирург Сахалинской области.

Реабилитация после эндопротезирования занимает один месяц. Пациентам назначают лечебную физкультуру и физиотерапию. При соблюдении всех рекомендаций, подвижность пальцев возвращается в полном объёме.

Отметим, ранее губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу наращивать объемы высокотехнологичной медицинской помощи, которую можно получить внутри региона. В Сахалинской области освоили эндопротезирование тазобедренного и плечевого суставов. Ежегодно островные врачи проводят более 500 операций по эндопротезированию суставов.

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