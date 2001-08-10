Эндопротезирование суставов кисти стало возможным на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новый вид оперативного вмешательства освоили травматологи городской больницы имени Анкудинова. Артроз кисти мучил 20-летнюю жительницу областного центра с детских лет. В последние полгода значительно усилился болевой синдром, девушке потребовалась операция по замене части сустава кисти. Раньше для проведения такого вмешательства пациентов отправляли в федеральные клиники, а на прошлой неделе сложную операцию впервые провели в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве
Эндопротезирование суставов кисти - новый этап в развитии специализированного лечения на Сахалине. Этот вид операций позволяет заменить повреждённые суставы, которые потеряли функциональность из-за травм или дегенеративных нарушений, на искусственный протез.
- На Дальнем Востоке такие операции уже проводились, но очень редко. На Сахалине не было материалов и возможностей, но теперь нам доступны протезирование пястно-фаланговых и межфаланговых суставов, - рассказал травматолог-ортопед городской больницы имени Анкудинова Игорь Сердечный.
Пациентке больной сустав врачи заменили на керамический двухкомпонентный протез. Имплантат - отечественный, произведен в Томске. По оценкам врачей, при возникших осложнениях или инфекциях возможна его замена.
- Потребность в такой операции есть, у нас уже составлен список на ближайшее время. Он небольшой, потому что многие пациенты с артрозом не наблюдаются у травматологов и могут даже не знать о возможности проведения операции. Думаю, со временем количество желающих значительно увеличится, - поделился Глеб Бандуристов, главный хирург Сахалинской области.
Реабилитация после эндопротезирования занимает один месяц. Пациентам назначают лечебную физкультуру и физиотерапию. При соблюдении всех рекомендаций, подвижность пальцев возвращается в полном объёме.
Отметим, ранее губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу наращивать объемы высокотехнологичной медицинской помощи, которую можно получить внутри региона. В Сахалинской области освоили эндопротезирование тазобедренного и плечевого суставов. Ежегодно островные врачи проводят более 500 операций по эндопротезированию суставов.
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