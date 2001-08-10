В новом аэровокзале Южно-Сахалинска смонтирован современный центр обработки данных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Строители смонтировали современный центр обработки данных, или ЦОД, который является сердцем всех информационных систем в новом аэровокзале. Оборудование и ПО состоит из отечественных решений. Сейчас завершается процесс пусконаладки всего оборудования, рассказали ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск".

ЦОД в новом аэровокзале Южно-Сахалинска состоит из 21-й телекоммуникационной стойки с установленным активным оборудованием, системой телефонии, операторов связи, диспетчерской связи и многого другого. На этих стойках также расположен кластер серверов с возможностью виртуализации, на котором будут установлены все производственные программы и система документооборота для нужд служб эксплуатации, а также ПО, отвечающее за функционирование и безопасность здания.

"Вся цифровая инфраструктура нового аэровокзала Южно-Сахалинска состоит из передовых Российских решений, что обеспечивает технологический суверенитет аэровокзала. Мы уверены, что это позволит нам предоставлять пассажирам лучший сервис и обеспечивать безопасность наших информационных систем", - прокомментировал заместитель генерального директора АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Игорь Конушкин.

Бесперебойную работу обеспечивает продуманная и качественно спроектированная инженерная инфраструктура. Комфортный микроклимат для функционирования оборудования в ЦОДе поддерживается за счет прецизионных кондиционеров. Данное оборудование позволяет регулировать влажность и температуру воздуха. ЦОД обеспечит надежную и безопасную работу информационных систем аэровокзала.