На Сахалине стартовал Региональный чемпионат "Абилимпикс-2023"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
VIII Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" стартовал сегодня в городе Южно-Сахалинске. Более 300 конкурсантов демонстрируют свои навыки по 27 компетенциям, среди которых: "Швея", "Кондитерское дело", "Столярное дело", "Выпечка хлебобулочных изделий", "Клининг" и другие, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по развитию человеческого капитала.
Торжественная церемония открытия чемпионата состоялась в конгресс-холле "Столица". Участников поприветствовала важный гость чемпионата - руководитель комиссии по делам инвалидов при Президенте Российской Федерации Наталья Крель.
"Очень рада приветствовать всех на Сахалинской земле. Самым радостным для меня является то, что на территории Сахалинской области движение "Абилимпикс" процветает и развивается. Те профессии, которые сегодня были перечислены, очень разные. Они позволяют каждому из вас найти себя. Желаю побед и надеюсь с большинством из вас встретиться в Москве на Национальном Чемпионате. Но самое главное - надеюсь на то, что будущее Сахалина будет связано с вами, вашими достижениями, умением и трудом. Благодарю ваших педагогов, мастеров, руководителей образовательных учреждений, региональных руководителей за то, что мы вместе в одной команде делаем одно очень важное дело, без которого наше завтра, наверное, невозможно", - рассказала Наталья Крель.
Состязания проходят в трех возрастных группах: школьники - от 14 лет, студенты учебных заведений и специалисты. Особенно значимо для региона в этом году - открытие новых компетенций.
"В этом году участники могут показать свои силы в новых компетенциях: "Мультимедийная журналистика", "Студийный фотограф", "Фьюзинг" - это художественное литье из стекла, "Фармацевтика" и "Быстрое прототипирование", - отметила руководитель движения "Абилимпикс" Сахалинской области Светлана Кашкина.
Чемпионат "Абилимпикс" дает участникам уникальную возможность проявить себя в профессии, в том числе перед работодателями, развить свои навыки, познакомиться с увлеченными своим делом людьми. В рамках чемпионата также состоится деловая и культурная программы, во время которых пройдет панельная дискуссия, мастер-классы, экскурсии.
Итоги чемпионата подведут 28 апреля 2023 года в городе Южно-Сахалинске. Победители Регионального этапа попадут в состав сахалинской сборной и будут соревноваться в этапе Отборочного Национального Чемпионата, а после будут бороться за первенство среди лучших на Финале Национального Чемпионата, который пройдет с 20 по 23 октября 2023 года в городе Москва.
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