В Амурской области владельцев авто с газовыми двигателями освободят от транспортного налога

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области освободят от транспортного налога владельцев авто с газовыми двигателями. Соответствующий документ 24 апреля приняли в первом чтении депутаты областного заксобрания. С инициативой выступил губернатор области Василий Орлов, пишет ИА "Порт Амур".

Как сообщает пресс-служба заксобрания, освободить от транспортного налога предлагается как физических лиц, так и организации, которые будут использовать автомобили, работающее на газе.

"На сегодняшний день мы создаем необходимую законодательную базу, чтобы в перспективе работать с голубым топливом в разных направлениях. Это станет дополнительным экономическим стимулом для амурчан к переходу на экологический вид топлива. Соответственно, будет способствовать развитию газозаправочной инфраструктуры региона", - прокомментировала заместитель председателя законодательного собрания, председатель комитета по вопросам бюджетной, налоговой и социальной политики Валентина Калита.

Для получения льготы амурчанам необходимо будет самостоятельно обратиться в налоговые органы с пакетом документов, подтверждающим право на преференцию. Освобождать от транспортного налога планируют на пять лет.

"Процедура не потребует большого количества документов. Для освобождения от транспортного налога в данном случае понадобится только свидетельство о регистрации транспортного средства, ПТС на автомобиль с пробегом или документальное одобрение типа ТС при установке такого оборудования на новое авто заводом-изготовителем", - рассказала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.