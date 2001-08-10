Тихоокеанское
информационное агентство
25 Апреля 2023
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16:47, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Престарелый леопард подобрал себе в пару молоденькую самку

Престарелый леопард подобрал себе в пару молоденькую самку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Один из первых подопечных национального парка "Земля леопарда" в Приморье леопард-пенсионер Валера выбрал себе в качестве спутницы молодую самку. Не зря говорят, что любви все возрасты покорны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Земля леопарда".

Отметим, Leo 15M Валеру одного из самых первых занесли в базу данных национального парка на территории Приморского края, созданного в 2012 году. Сейчас леопарду 15 лет - это вполне солидный возраст, учитывая, что средняя продолжительность жизни пятнистого хищника в дикой природе около 12 лет.

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