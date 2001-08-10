В Южно-Сахалинске почтили память жертв геноцида армян

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре на территории Воскресенского кафедрального собора прошло мероприятие, посвященное памяти жертв геноцида армянского народа. В траурной церемонии приняли участие представители правительства Сахалинской области, администрации города, южно-сахалинских общественных организаций, духовенства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметил директор департамента внутренней политики Южно-Сахалинска Роман Хлудин, 24 апреля является днем скорби не только для представителей армянской диаспоры, но и для всех жителей города.

- Армяне - одна из национальностей, проживающих в Южно-Сахалинске. Они принимают активное участие в жизни города. И наш долг - быть вместе с ними в такой день - отметил Роман Хлудин.

Со словами поддержки к представителям армянской диаспоры обратились начальник управления общественных коммуникаций правительства Сахалинской области Егор Умнов, настоятель храма Святителя Иннокентия Московского в Южно-Сахалинске протоиерей Виктор Горбач, депутаты областной и городской дум, председатель Совета Ассамблеи народов Сахалинской области Майя Кириллова.

В память о трагических событиях жители областного центра возложили цветы к крест-камню. Напомним, уничтожение армянского населения в Османской империи началось в конце ХIХ века. Жертвам геноцида стали около 1,5 миллиона армян.