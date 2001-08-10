Три человека погибли в Корсакове при ремонте плавучего дока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пятеро мужчин проводили газосварочные работы в помещении, частично заполненном водой. Они надышались газом, пишет astv.ru.

Двоих удалось спасти. Их эвакуируют, чтобы доставить в медучреждение. Ещё трое погибли. Губернатор поручил разобраться в причинах ЧП в Корсаковском порту. Он заявил, что работодатель должен оказать помощь семьям рабочих

Как сообщает областная транспортная прокуратура, в морском порту Корсаков при проведении водолазного осмотра и очистки плавучего дока пятеро работников спустились во внутреннее невентилируемое помещение для проверки наличия течей. По предварительным данным от удушья трое работников погибли, двое доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия находится Сахалинский транспортный прокурор Дмитрий Лосев в целях координации работы следственного органа.

В настоящее время проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле Сахалинской транспортной прокуратуры.