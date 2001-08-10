Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учащиеся школ и воспитанники детских садов областного центра приняли участие в фестивале "Китай Фест". Мероприятие организовано на базе южно-сахалинского Дворца детского (юношеского) и было посвящено истории и культуре Китайской Народной республики, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Фестиваль проходил в формате кругосветного путешествия. Командам необходимо было пройти семь станций - игровую, танцевальную, а также станции "Виртуальная дополненная реальность", "Каллиграфия", "Узел счастья", "Чайная церемония" и "Изготовление китайских фонарей". Как отметила заместитель директора ДДЮТ Евгения Харламова, фестиваль был приурочен ко Дню китайского языка, который отмечается в мире 20 апреля.

- В мероприятии задействованы ребята, которые изучают китайский в школах и детских садах. Дети знакомы с лингвистической средой, многое знают о праздниках Китая. На фестивале они вместе с педагогами могли продемонстрировать свои наработки и получить новые интересные знания и умения, - рассказала Евгения Харламова.

В мероприятии приняло участие более 70 человек. Это команды гимназии №3, Восточной гимназии, школ №32, №20, №1 Семейного центра "ДАР", а также детского сада №28.

С каждым годом изучением китайского языка интересуется все больше южно-сахалинских школьников. В школе №32 предмет преподают с 2022 года. Как рассказала учитель Альбина Шубенко, в процессе подготовки к образовательной деятельности особое внимание уделяется творческой составляющей

- На уроках стараемся заинтересовать игровой формой, необычными заданиями - чтобы уроки проходили увлекательно, а знания легко усваивались, - поделилась Альбина Шубенко.

Также в городе успешно зарекомендовало себя направление "Развитие ребенка-дошкольника в би-полилингвальной среде в условиях детского сада", когда в игровой форме ребята имеют возможность погрузиться в языковую среду, познакомиться с традициями и культурой Китая. На фестивале дошкольниками и другими участникам мероприятия работали воспитанники дворца детского (юношеского творчества). Учащиеся школы №8 Пак Ю Ми и Артем Николаев провели для малышей занятие по изготовлению китайских фонариков.