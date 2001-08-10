Старшеклассникам рассказали об опасных граффити на городских улицах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В школе № 26 состоялась лекция, на которой десятиклассникам рассказали о надписях на зданиях - рекламе сайтов, торгующих запрещенными веществами. Занятие провел специалист департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В ходе урока ученикам рассказали об ответственности за незаконную деятельность, связанную с употреблением, распространением психоактивных веществ. Кроме этого, школьникам объяснили, как действовать в случае обнаружения незаконных граффити, надписей или рисунков на улицах областного центра.

- Такие уроки важны, для того, чтобы знать о существующей опасности, - поделилась впечатлениями о лекции ученица 10 класса школы № 26 Виолетта Чан.

Специалисты департамента общественной безопасности и контроля регулярно выявляют подобные надписи при мониторинге территорий города. Для эффективной борьбы с выявлением незаконной уличной рекламы была разработана специальная инструкция. Документ был направлен в департамент образования - для распространения среди школьников и родителей. Также информацию довели до управляющих компаний областного центра.

- Мы разработали инструкцию по противодействию наркозаписям в Южно-Сахалинске, - рассказал ведущий советник Департамента общественной безопасности и контроля Анатолий О. - На заседании антинаркотической комиссии города было принято решение довести ее до учащихся и родителей. Поэтому, мы вышли с инициативой по проведению такой лекции, чтобы дети понимали насколько это опасно. Кроме этого, информация была направлена в отдел муниципального жилищного контроля для того, чтобы управляющие компании города быстро выявляли и ликвидировали подобные записи. Если надписи не удалять, они могут вызывать интерес у детей и подростков. Мы надеемся, что южносахалинцы будут проявлять бдительность и в случае обнаружения записей или момента нанесения - сообщат в полицию, - отметил Анатолий О.

Добавим, рекламные надписи, которые ведут на сайты с незаконной продукцией, чаще всего наносят на здания, мусорные контейнеры, на асфальт, фасады магазинов. С декабря выявлено и удалено с улиц Южно-Сахалинска более 20 таких объявлений.