Тихоокеанское
информационное агентство
25 Апреля 2023
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15:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске завершаются "Президентские спортивные игры"

В Поронайске завершаются

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" завершается в Поронайске.

Сегодня, 24 апреля, школьники района состязались в спортивном туризме. Соревнования проходили в селе Восток. Завтра состоится последний вид состязаний - прыжки в длину. После чего будет названы команды, занявшие призовые места. Команда-победитель представит Поронайский район на региональном этапе.

Участие в президентских играх принимают шесть команд образовательных учреждений Поронайского городского округа.

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