Сахалинцы и курильчане смогут отслеживать ход ремонта в своем подъезде на интерактивной карте
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Подъезды островного региона, где планируется выполнить ремонт, вносят в информационную систему ГеоИС. На интерактивной карте в разделе "Текущий ремонт подъездов и входных групп на 2023 год" жители могут увидеть планы по ремонту и контролировать ход работ в своем доме. В систему уже внесено более 1600 подъездов.
- Жители Сахалинской области стали активнее принимать участие в вопросах, касающихся обновления и благоустройства территорий вокруг себя, - отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна. - Если подъезд находится в неудовлетворительном состоянии или требуется небольшое обновление, люди совещаются и принимают решение на общем собрании собственников. Поскольку появилась такая активность и заинтересованность граждан, было принято решение увеличить число подъездов, которые предстоит отремонтировать в текущем году. Все они будут отображены на интерактивной карте,
Так, масштабную работу необходимо провести в Южно-Сахалинске. Здесь планируется привести в порядок 2 тысячи подъездов. Большой фронт работ также запланирован в Холмском, Корсаковском, Долинском и Углегорском районах. Увеличилось количество подъездов, где проведут обновление, и в других муниципалитетах. В Охе отремонтируют 140 мест общего пользования вместо запланированных 62, в Александровске-Сахалинском - 70 вместо 30.
- В нашем подъезде давно пора заменить перила, обновить почтовые ящики, освежить стены, - поделилась жительница Александровска-Сахалинского Мария Крутченко. - Уже собирались с соседями, обсуждали, какие работы необходимо провести. Думаю, что в этом году подъезд отремонтируют.
Ранее глава островного региона Валерий Лимаренко поставил задачу привести в порядок все нуждающиеся в ремонте подъезды на Сахалине и Курилах в течение двух лет. Большая часть объектов будет отремонтирована уже в этом году - это 4 тысячи мест общественного пользования. Чтобы оставить заявку на ремонт, можно позвонить на горячую линию ЖКХ по номеру 8(800)3020065 со стационарного или *0065 с мобильного телефона с понедельника по субботу с 08.00 до 20.00 или обратиться к депутату своего округа.
Напомним, текущий ремонт предусматривает побелку и покраску стен, тамбурной двери, замену или восстановление перил, установку почтовых ящиков, монтаж кабель-каналов для проводов. Ремонтные работы осуществляются в рамках партийного проекта "Единой России" "Наш двор, наш подъезд". Любая управляющая компания может получить субсидию на возмещение 50 процентов затрат на ремонт общественных помещений.
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