Сахалинцев приглашают на лекцию о развитии горнодобывающей отрасли на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 апреля в 17:30 в государственном историческом архиве Сахалинской области пройдет лекция «История развития горнодобывающей отрасли в Сахалинской области». Посетителей мероприятия ждет эксклюзивный показ архивных киноматериалов о тяжелом горняцком труде и славных представителях шахтерской профессии, рассказали ТИА "Острова" в историческом архиве Сахалинской обасти.

Перед гостями выступят директор долинского архива Наталья Косолапова и инженер-маркшейдер Валерий Белоносов, они расскажут участникам встречи о создании и развитии шахты «Долинская».

Лекционное занятие подготовлено Ассоциацией архивистов Сахалинской области совместно с историческим архивом и Южно-Сахалинским культурно-туристическим центром. Этим мероприятием организаторы запускают цикл событий, которые пройдут в рамках грантового проекта II Сахалинский фестиваль архивных кинодокументов «SakhАрхивFest». Жителям и гостям региона представится возможность увидеть уникальные кадры архивных кинодокументов, запечатлевших кинохронику о событиях и людях Сахалинской области.

Записаться на лекцию можно по телефону 8 (4242) 210-310.