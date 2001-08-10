Южносахалинские школьники поговорили о мире профессий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В школах Южно-Сахалинска продолжаются внеурочные "Разговоры о важном". Занятия в понедельник, 24 апреля, у учеников школы №5 начались с беседы о профессиях. С ребятами поговорили о том, как найти дело жизни по душе, и в чем особенность созидательного труда, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня в рамках занятий внимание школьников обратили на то, что труду посвящен один из государственных праздников РФ. Это говорит о его высокой значимости в жизни страны. С ребятами поговорили о том, какую роль труд играет в жизни человека и общества в целом. Обсудили, что при выборе профессии важно помнить, что в любой деятельности важны не только знания и умения, но и личные человеческие качества.

На урок в 9 класс школы №5 пришла главный врач Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова. Она считает, что профориентационная работа, должна проводиться с ребятами уже с 8 класса, чтобы в старшей школе дети уже сделали свой выбор.

- Было очень интересно пообщаться. Я - врач. Это - благородная профессия, я хотела привлечь детей к ее выбору, чтобы они обучались, возвращались на Сахалин, вставали в ряды и поддерживали наше медицинское сообщество. Нужно, чтобы вакантные должности были максимально заполнены. Согласно поручению главы региона Валерия Лимаренко, главная задача в здравоохранении региона - повышение качества и доступности медицинской помощи жителям Сахалина и Курил, и это нужно обеспечивать, - комментирует главный врач

Елена Столярова напомнила, что на базе центра действует медицинская платформа проекта "Мир возможностей", в рамках которой с целью популяризации профессии, юных сахалинцев, интересующихся медициной, знакомят с отраслью. Ребята посещают учреждения здравоохранения, общаются с ведущими специалистами.

Ученица 9 класса школы № 5 Екатерина Горошилова говорит, что свой выбор уже сделала - закончив школу, получит образование кинолога.

- Считаю, что такие встречи со школьниками очень важны. Кто-то уже решил, кем станет, а кто-то, побеседовав, порассуждав с учителем, гостем урока, сделает выводы. Я вот уже определилась с профессией, мне интересна кинология. Мне нравится работать с собаками, я умею найти к ним подход, все, что нужно, могу им дать, могу командовать. Пока что я самоучка - в чем-то помогал дедушка, собаки есть у него с бабушкой, мне это очень интересно, - поделилась Екатерина.

Напомним, занятия "Разговоры о важном" начали проводить в российских школах с начала текущего учебного года. На них ребят знакомят с традициями, культурой, историей России, а также обсуждают актуальные темы.