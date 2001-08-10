Многодетным матерям из Южно-Сахалинска помогут пройти обучение и найти работу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главной темой очередной встречи Валерия Лимаренко с малоимущими семьями из Южно-Сахалинска стало трудоустройство. К губернатору с просьбой подыскать для них более высокооплачиваемую работу обратились три женщины, каждая из которых воспитывает четырех детей. Областные и городские власти помогут решить этот вопрос и повысить благосостояние семей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Одна из многодетных мам в одиночку воспитывает двоих сыновей и двух дочерей. У женщины полное среднее образование, весь доход семьи составляют социальные пособия и декретные выплаты. На время ей предложили вакансию младшего воспитателя в детском саду, который посещает младшая дочка. Параллельно многодетная мама сможет начать профессиональное обучение и после перейти на более высокооплачиваемую работу.

Еще одна мама четверых детей работает продавцом в магазине, но хочет изучать бухгалтерию. С курсами повышения квалификации южносахалинке помогут в агентстве по труду и занятости. Квартирный вопрос для семьи решен, теперь они мечтают о собственном доме.

- Мы уже давно получили участок в Дальнем. Хватит ему простаивать. У меня взрослые сыновья-помощники, младшие дети тоже подрастают. Хотим свое небольшое гнездышко на четыре комнаты, - поделилась женщина.

По поручению Валерия Лимаренко семье подберут добросовестного застройщика и помогут вступить в льготные ипотечные программы.

Другой жительнице Южно-Сахалинска тоже потребовалась содействие в обучении и трудоустройстве. Пока большую часть семейного бюджета обеспечивает папа, хорошее подспорье дают также меры социальной поддержки. Женщине предложили вакансии младшего воспитателя в коррекционной школе "Надежда" в Луговом, а также оператора 1С и кладовщика. Многодетную маму предложения заинтересовали. Также она попросила помощи с устройством сына детский сад.

- Ребенку 4,5 года, и он не разговаривает. Нужна помощь логопеда, дефектолога. Мы хотим в "Лукоморье" в Дальнем. Этот детский сад специализируется на таких детках, - рассказала южносахалинка.

Глава региона поручил в ближайшее время устроить обоих младших сыновей в дошкольное учреждение, чтобы маме было удобно приводить и забирать детей.

Напомним, Валерий Лимаренко каждую неделю встречается с людьми из разных районов, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Благодаря индивидуальной работе за прошлый год удалось почти в два раза снизить количество семей, находящихся за чертой бедности. Число малообеспеченных сахалинцев и курильчан уменьшилось более чем на 18 тысяч человек - это порядка 5,5 тысяч семей. Наиболее активную работу по выведению нуждающихся из-за черты бедности ведет Южно-Сахалинск.