В Детской художественной школе Южно-Сахалинска стартует прием документов на 2023/2024 учебный год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре начался прием документов на зачисление в Детскую художественную школу Южно-Сахалинска. Заявки принимаются в электронной форме по ссылке, рассказали ТИА "Острова" в городской адмитнистрации.

Также, перейдя, по ссылке можно ознакомиться с правилами приёма, условиями и критериями оценки поступающих. После этого родителям необходимо выбрать из предложенного перечня образовательную программу в соответствии с возрастом ребенка, ввести все необходимые данные и загрузить документы согласно перечню:

- копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта (при наличии);

- фото 3х4 см;

- справка от педиатра (об отсутствии противопоказаний для посещения ДХШ).

Дополнительную информацию можно получить по телефону 72-29-62.